Penaltyheld, maar toch in tranen 04 juli 2018

De Kroatische doelman Danijel Subasic stond gisteren de pers te woord, maar dat verliep niet zonder slag of stoot. Toen de de penaltyheld van de match tegen Denemarken een vraag kreeg over zijn ondertruitje, barstte hij in tranen uit - ploegmaat Vida troostte hem. Met dat truitje bracht Subasic hulde aan zijn overleden ploegmaat Hrvoje Custic, een ploegmaat die in 2008 stierf nadat hij tijdens een match met Zadar met zijn hoofd tegen een muurtje terechtkwam. Tien jaar lang draagt Subasic elke wedstrijd een truitje onder zijn shirt om Custic te herinneren.

