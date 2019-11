Exclusief voor abonnees Peloton verliest legende, Van der Poel z'n trotse opa POULIDOR °1936 †2019 14 november 2019

Het wielerpeloton is één van zijn legendes kwijt. De Franse ex-renner Raymond Poulidor (83) - die bekendstond als 'Eeuwige Tweede', maar onder meer de Vuelta, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl won - is overleden in het ziekenhuis waar hij anderhalve maand geleden opgenomen werd wegens oververmoeidheid. In de familie Van der Poel wordt er erg aangeslagen gereageerd: Mathieu en David verliezen hun grootvader. De eerste plaatste op z'n Instagram een foto van een innige knuffel met zijn opa. "Altijd zo trots", schreef hij erbij.

