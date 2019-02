Pelosi minacht Trump met 'walrusapplaus' 07 februari 2019

Terwijl een applaus normaal gezien dient om iemand te ondersteunen of bejubelen, wordt het in handen van Nancy Pelosi ook een dodelijk wapen. Toen Amerikaans president Donald Trump tijdens zijn State of the Union alle toehoorders opriep "om te stoppen met hun politiek van wraak, verzet en vergelding", stond de 78-jarige voorzitster van het Huis van Afgevaardigden recht, strekte haar armen en begon demonstratief te klappen - een beetje als een walrus. De minachting droop ervan af. Of Trump het sarcasme kon bevatten, was niet helemaal duidelijk. Twitter had het alleszins wél in de smiezen: de Democrate was ogenblikkelijk 'trending'.

