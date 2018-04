Pelgrimstocht 07 april 2018

Als je de Camino naar Compostella doet, dan vertrek je thuis, te voet of met de fiets. Je slaapt niet in grote luxe. Je maakt gebruik van de logies die zich op het traject aanbieden. Je start de ochtend waar je de vorige avond gebleven was. Je spreekt met de mensen die je tegenkomt op je weg. Een wandeltocht, met begeleiding, waarbij je afgehaald wordt door auto's en slaapt in grote luxe, zoals onze koninklijke familie, is zeker niet de manier om het geloofwaardig te doen. Rij ik met de wagen naar Kaggevinne en wandel ik naar Scherpenheuvel, ga ik ook niet pretenderen dat ik op pelgrimstocht was.

Theo Van Hoof, Heist-op-den-Berg

