Exclusief voor abonnees Pelé kampt met nierstenen 11 april 2019

00u00 0

Voetballegende Pelé zal in het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo een operatie ondergaan om nierstenen in zijn urineleider te verwijderen. De 78-jarige Edson Arantes do Nascimento werd dinsdag opgenomen na zijn terugkeer uit Parijs, waar hij in het ziekenhuis belandde met een blaasontsteking. Een exacte datum voor de ingreep is nog niet gepland. De jongste jaren was er al meermaals bezorgdheid rond de gezondheid van Pelé, die slechts één nier heeft. Eind 2014 werd de Braziliaan op intensieve zorgen aan de dialyse gelegd.