Pelé aan beterhand

De rolstoel is ingeruild voor een rollator. Langzaamaan gaat de gezondheidstoestand van Pelé er weer op vooruit. De 77-jarige legendarische Brazilaan verscheen gisteren als ambassadeur van de regionale voetbalkampioenschappen in Rio De Janeiro nog eens in het openbaar. Dat hij daarvoor een rollator nodig had, deerde Pelé niet. "God heeft me nieuwe schoenen gegeven. Waarom zou ik ze dan niet tonen?", grapte de drievoudig wereldkampioen, die de voorbije jaren operaties aan de heup, knie en rug onderging. Op de WK-loting had Pelé nog een rolstoel nodig. "Maar nu gaat het al een stuk beter met me." (VDVJ)

