Peking verwikkeld in "race tegen de klok"

17 juni 2020

De epidemische situatie in Peking is "buitengewoon ernstig". Dat heeft een woordvoerder van de burgemeester van de stad verklaard.

Sinds vorige week raakten in de Chinese hoofdstad meer dan honderd mensen besmet met het coronavirus. Het zorgt ervoor dat Peking nu "in een race tegen de klok" verwikkeld is, aldus nog de woordvoerder. Want de hoofdstad moet "de epidemie te allen tijde een stap voor zijn en de meest strenge en vastberaden maatregelen nemen".

Gisteren werden er 27 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. De afgelopen vijf dagen waren dat er samen 106. Tienduizenden inwoners van Peking zijn inmiddels getest op het virus. Onder hen ruim 8.000 mensen die op de markt werken waar de nieuwe uitbraak zou zijn ontstaan. Zij zijn in quarantaine geplaatst. Meer dan twintig woonwijken zijn op slot gegaan om een verdere verspreiding te voorkomen. Ook alle sporthallen en uitgaansgelegenheden in de stad zijn gesloten, net als de scholen.

Een aantal andere Chinese steden heeft aangekondigd mensen die vanuit de hoofdstad komen in quarantaine te gaan plaatsen. Behalve de 27 nieuwe gevallen in Peking meldden de autoriteiten ook vier binnenlandse infecties in de nabijgelegen provincie Hebei.

