Peeters zegt Ryanair-baas de wacht aan 31 juli 2018

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) raadt Ryanair-topman Michael O'Leary aan om het sociaal conflict niet te laten escaleren. Ryanair bedreigde het cabinepersoneel en de piloten na de recente stakingen , door in brieven te stellen dat hun afwezigheid als 'no show' (onwettige afwezigheid) geregistreerd staat. "Dat is een zware fout die, als het vaker gebeurt, gewoonlijk tot ontslag zonder vergoeding leidt", klinkt het bij de woedende christelijke vakbond LBC-NVK. Peeters onderzoekt nu de "precieze juridische omstandigheden van de brieven". En hij beklemtoont dat "het stakingsrecht inhoudt dat werknemers niet op basis van hun deelname aan een staking ontslagen kunnen worden".

