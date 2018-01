Peeters wil met eigen voorstel uitlenen werknemers versoepelen 19 januari 2018

N-VA-Kamerlid Jan Spooren dient deze week nog een wetsvoorstel in om het 'verbod op terbeschikkingstelling' te versoepelen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) werkt ook aan een voorstel. Wie nu tijdelijk ergens anders wil gaan werken, moet verlof zonder wedde vragen of ontslag nemen. N-VA wil 'doorstartbanen' invoeren: het arbeidscontract wordt dan gedeeltelijk geschorst, maar hervat automatisch weer wanneer de tijdelijke tewerkstelling afloopt. De krijtlijnen van Peeters' voorstel worden nog uitgetekend, maar hij benadrukt dat het belangrijk is dat de werknemer geen loon inlevert: als het loon bij de nieuwe werkgever lager ligt, past de uitzendende ondernemer het loon bij.