Peeters vraagt strategie voor toenemende digitalisering 30 januari 2018

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vraagt dat de sociale partners werk maken van een strategie om de digitalisering van de economie om te zetten in nieuwe jobs. Het gaat dan volgens Peeters in de eerste plaats over investeren in werknemers. "Bedrijven en kmo's moeten ervoor zorgen dat hun mensen de juiste vaardigheden hebben, opdat het bedrijf groeikansen kan grijpen", aldus de minister. Hij wil daarom de sociale partners rond de tafel brengen om afspraken te maken over de opleiding van werknemers en de begeleiding naar een nieuwe, toekomstgerichte job wanneer zij die verliezen ten gevolge van de digitalisering. Vooral middengekwalificeerde functies zijn bedreigd. Peeters wil daarom dat de sociale partners die in kaart brengen en bekijken welke nieuwe vaardigheden die mensen nodig hebben. Volgens hem moet ook via onderwijs en arbeidsbemiddeling een inhaalrace worden ingezet.

