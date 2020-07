Exclusief voor abonnees Peeters verlaat Cercle voor Eupen 07 juli 2020

Een ultieme poging om Stef Peeters bij Cercle te houden leverde uiteindelijk geen resultaat op. Gisteren werd de transfer van de Limburger naar AS Eupen dan toch beklonken. Peeters (28) tekent Am Kehrweg voor drie seizoenen. Ook de Duitse interimcoach Andreas Patz blijft uiteindelijk niet bij Cercle. Zijn tijdelijk contract werd beëindigd. Paul Clement leidde gisteren voor het eerst de training met zijn assistent Nigel Gibbs en Dany Verlinden. In afwachting van de komst van physical coach Eddie Lattimore stond ook beloftencoach Jimmy De Wulf nog mee op het oefenveld.

