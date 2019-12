Exclusief voor abonnees Peeters te vinden voor 'slimmer' rijexamen 28 december 2019

00u00 0

De rijopleiding is te weinig toekomstgericht. Dat zegt Federdrive, de federatie van autorijscholen. Op dit moment kiezen de meeste mensen ervoor om hun rijexamen af te leggen met een auto met handgeschakelde versnellingsbak. Maar elektrische en hybride auto's zijn de toekomst en die hebben allemaal een automaat. "Ik sta open voor een modernisering van het rijexamen, want onze auto's worden steeds slimmer", zegt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). "Begin januari zit ik samen met de federatie van de autorijscholen en ProMove (een bedrijf dat rijvaardigheidscursussen geeft, red.) om te horen wat hun ideeën zijn." Peeters wil de keuze voor handgeschakeld of automatisch wél bij de bestuurder zelf laten. Ze wil niet dat er voor het ene systeem meer lessen moeten worden gevolgd dan voor het andere.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis