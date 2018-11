Peeters razend op ref 19 november 2018

Westerlo - Beerschot Wilrijk eindigde op 1-2. Na het laatste fluitsignaal ging een ziedende Bob Peeters fel te keer tegen ref Vermeiren, die een strafschop had gefloten voor een discutabele handsbal van Biset. "Totaal geen strafschop", foeterde Peeters. "Elke keer flikt die scheidsrechter ons iets. We probeerden hem al drie keer te wraken." Toen Vermeiren dreigde om een verslag op te maken van Peeters' tirade, kookte die helemaal van woede. "Ik kan er niet tegen als mensen misbruik maken van hun macht, hautain doen en mij uitdagen", vervolgde Peeters, die meteen daarna besefte dat zijn uithaal niet zonder gevolg zal blijven. "Als dit mijn kop moet kosten en ze mij de rest van het seizoen willen schorsen, is dat maar zo." (RVD)

