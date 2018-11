Peeters op weg naar W.-Beveren 13 november 2018

Als alles goed gaat, wordt Bob Peeters de nieuwe coach van Waasland-Beveren. De ex-trainer van de Waaslanders had gisteren een eerste goed gesprek met het bestuur van de club, die na het ontslag van Yannick Ferrera op zoek is naar een vervanger. Vandaag worden de onderhandelingen hervat, maar niets lijkt een overgang van de huidige coach van Westerlo in de weg te staan. Vandaag wordt de training nog geleid door assistent-coach Dirk Geeraerd, maar daar kan snel verandering inkomen. (MVS)