Peeters onderzoekt te dure tickets Tomorrowland 06 februari 2018

Bij de FOD Economie zijn klachten binnengekomen over de ticketverkoop van Tomorrowland. Dat heeft minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) gezegd in 'De Inspecteur' op Radio 2. Tomorrowland rekent extra bedragen bovenop de ticketprijs aan voor servicekosten en de verpakking en verzending van de toegangsbewijzen, maar dat moet volgens Peeters inbegrepen zijn in de totaalprijs. Peeters heeft de Economische Inspectie om een onderzoek gevraagd. De organisatie riskeert "boetes tot 80.000 euro of zelfs 200.00 euro als men te kwader trouw handelde". De organisatie erkent dat er servicekosten en verpakkings- en verzendingskosten worden aangerekend voor tickets en de bijhorende armbandjes. "Maar de opsplitsing zoals wij die maken, is de regelmaat bij evenementen in binnen- en buitenland", klinkt het.

HLN