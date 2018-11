Peeters is klaar met nieuwe werkloosheidsregeling 29 november 2018

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is klaar met zijn voorstel om de werkloosheidsuitkering te hervormen. Het zou nog deze week op de regeringstafel moeten komen. Uitgangspunt is dat je een iets hogere uitkering krijgt net nadat je je job verloren hebt: 70% in plaats van 65% vandaag. Maar vervolgens zou het bedrag elke drie maanden dalen, sneller dan nu, om al na twee jaar de bodem te bereiken - momenteel is dat na maximaal vier jaar. Dit moet mensen prikkelen om actiever naar een nieuwe baan te zoeken.