Peeters in selectie Juventus 22 februari 2020

Daouda Peeters (21) kan de eerste Belg in de A-ploeg van Juventus worden. De belofteninternational zit in de selectie voor de match tegen SPAL. Dat Juventus tevreden is over hem blijkt ook uit het feit dat het zijn contract wil verlengen. In de winterstop was een tijdelijk vertrek geen optie voor de clubleiding. Peeters is ex-Lierse en -Club. (PJC)