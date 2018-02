Peeters hoopt dat ook burgers gaan investeren in zwembaden & wegen 28 februari 2018

00u00 0

CD&V-vicepremier Kris Peeters wil een fonds van enkele honderden miljoenen euro's oprichten om het voor steden en gemeenten eenvoudiger te maken om te investeren in infrastructuur, zo schrijft De Tijd. De bedoeling is dat het fonds infrastructuur van de steden en de gemeenten koopt en die tegen betaling van een gebruikersvergoeding in gebruik geeft.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN