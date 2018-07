Peeters grijpt in: Booking.com straks duurder dan site van hotel 04 juli 2018

De Kamercommissie Bedrijfsleven gaf gisteren groen licht aan een wetsontwerp van minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V), dat hotels de kans geeft om een goedkopere kamerprijs te bieden dan die op websites als booking.com. Dat kan al in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Italië. Nu leggen verschillende websites een clausule op die hotels verbiedt om onder de prijs op boekingswebsites te gaan, maar dat verandert binnenkort. Een voordeel voor de consument - die zal een lagere prijs betalen - en het hotel, dat geen hoge commissie moet betalen. In april werd een eerste versie van het wetsontwerp nog teruggefloten door de Europese Commissie. Het nationale mededingingsrecht mag namelijk geen akkoorden tussen bedrijven verbieden als die niet in strijd zijn met het Europees recht. Het nieuwe ontwerp paste daar aan een mouw aan. (ARA)

