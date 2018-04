Peeters: "Geen bewijs dat Antwerps drugsprobleem door gedoogbeleid komt" 06 april 2018

0

CD&V-vicepremier Kris Peeters betreurt dat de aanpak van de drugsproblematiek in Antwerpen "verzandt in een rondje zwartepieten". "Er is geen enkel bewijs dat de huidige problemen iets met het gedoogbeleid voor cannabis te maken hebben", zo reageert Peeters, lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, op eerdere verklaringen van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

