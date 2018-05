Pedro Brugada verhuist naar Open Vld Oostende 18 mei 2018

00u00 0

Topcardioloog Pedro Brugada komt bij de gemeenteraadsverkiezingen op voor Open Vld in Oostende. Momenteel is hij nog waarnemend OCMW-voorzitter in het Oost-Vlaamse Lede, maar omdat hij besliste om te verhuizen naar de kust, zal hij daar opkomen op de lijst van Bart Tommelein. Hij wil naar eigen zeggen niet enkel opkomen om stemmen te ronselen, maar om zich in te zetten voor de sociale en medische thema's in de stad. "Ik heb de tijd en de goesting om me verder in te zetten. Ik had vroeger geen tijd voor politiek, maar op een bepaald moment vond ik dat ik iets moest terugdoen voor de maatschappij die mij zoveel kansen heeft gegeven", aldus Brugada. (LBB)