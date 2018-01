Pedofiliesite verspreidt vakantiefoto's Belgische kinderen 00u00 0

De federale politie en Child Focus onderzoeken de Russische website 'Image Search' waarop pedofielen kinderfoto's delen die gestolen zijn van sociale media. In twee jaar tijd zijn er al tien aanhoudingen verricht in het onderzoek. Bij huiszoekingen vond de politie bezwarend materiaal. Op de pagina staan bijna drie miljoen foto's, onder meer van Belgische kinderen. Per dag bezoeken 17 miljoen mensen de site, die niet verstopt is op het darkweb en dus voor iedereen toegankelijk is. De meeste foto's zijn onschuldige vakantiekiekjes die ouders nietsvermoedend publiceren op sites als Instagram of Facebook. Onder de foto's staan schunnige commentaren van pedofielen. Op een beveiligd deel van de site staat ook kinderporno.

