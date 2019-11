Exclusief voor abonnees Pedofiele pater aan de grond genageld bij 'bezoek' CNN 22 november 2019

De van kindermisbruik verdachte pater Luk D. (50) heeft onaangekondigd een cameraploeg van de Amerikaanse nieuwszender CNN op bezoek gekregen. Dat gebeurde in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek waar de veroordeelde Belg nationaal directeur is van hulporganisatie Caritas. Wanneer journaliste Nima Elbagir hem confronteert met de beschuldigingen, lijkt de pater aan de grond genageld. Het enige wat hij kan uitbrengen, is 'no'.