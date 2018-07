Pedofiel vrijgesproken, "want lokmeisje is geen echt kind" 20 juli 2018

Een pedofiel die in de val gelokt werd door computeranimatie Sweetie (foto) is gisteren gedeeltelijk vrijgesproken door de Luikse rechter. Want een computeranimatie van een volwassene die zich voordoet als een minderjarige, is géén echte minderjarige - en dus is er ook niks strafbaars gebeurd, luidt het. Sweetie, een initiatief van de Nederlandse organisatie Terre des Hommes, doet zich voor als een 10-jarig Filipijns meisje in chatboxen. In april 2014 stelde ze een 68-jarige Luikenaar voor om zich tegen betaling samen met haar zusje van 7 naakt te tonen, waarna de man haar toevoegde op beeldchatprogramma Skype. Zo kon de politie hem op het spoor komen. De man werd wel tot 10 maanden cel veroordeeld voor het bezit van kinderporno, want op zijn pc werden 90 beelden van jonge meisjes gevonden. Maar voor het aanzetten tot ontucht van een minderjarige werd hij dus vrijgesproken. Terre des hommes dringt aan op een aanpassing van de wetgeving, zoals in Nederland al gebeurde, zodat ook misdrijven met virtuele minderjarigen bestraft kunnen worden. (PhG)

