Pedofiel krijgt 14 jaar cel én pak slaag 21 maart 2018

De 45-jarige Kris van der Borght uit Antwerpen is veroordeeld tot 14 jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling voor het seksueel misbruik van vier tienerjongens. Bij de slachtoffers liepen de emoties hoog op. Eén van hen ging de beklaagde te lijf in de rechtszaal en werd even in de boeien geslagen. De beklaagde had de slachtoffers leren kennen via hun moeders, met wie hij samen bij het Leger des Heils zat. Over een periode van tien jaar had hij zich vergrepen aan drie broers die nu 17, 18 en 20 jaar zijn. De rechtbank vond het ook bewezen dat hij de twee oudste slachtoffers onmenselijk behandeld had. Zo moesten zij soms urenlang op hun knieën zitten terwijl ze twee bijbels in de lucht hielden. Hij dwong hen ook om in hun broek te plassen - anders kregen ze geen eten. (PLA)

