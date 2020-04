Exclusief voor abonnees Pediaters: "Blijf met je kind naar spoed komen" 03 april 2020

00u00 0

"Kom, indien nodig, ook in coronatijd zeker met je kind naar spoed." Dat vragen de Belgische pediaters. Op de spoedafdelingen van de ziekenhuizen zien ze sinds de coronacrisis nog amper ouders met kinderen. In het AZ Maria Middelares in Gent passeren in normale tijden tot wel 20 kinderen per dag, nu zijn dat er nog amper 2 of 3. Andere ziekenhuizen bevestigen de trend. "En daar maken we ons best zorgen over", klinkt het. "Want nu krijgen sommige kinderen mogelijk niet de broodnodige zorg die ze nodig hebben." De spoedafdelingen vermoeden dat heel wat ouders bang zijn dat hun kind in het ziekenhuis met corona besmet zou raken. Een onterechte vrees: de afdelingen voor corona- en niet-coronapatiënten zijn zeer strikt gescheiden. (SPK)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen