Exclusief voor abonnees Pedagogische tik mag niet meer in Frankrijk 05 juli 2019

Een kind dat elke dag over de rooie gaat een tik of klets geven: dat mag voortaan niet meer bij onze zuiderburen. Frankrijk is het 56ste land dat een verbod invoert op de pedagogische tik. Het Vlaams Kinderrechtencommissariaat en Kind en Gezin vinden het hoog tijd dat ons land dit voorbeeld volgt. "Er is niets pedagogisch aan een tik bij kinderen", aldus Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind en Gezin. "Dat is veeleer een teken van pedagogische onmacht. Alle begrip trouwens voor die onmacht. Dat kan iedereen overkomen. Maar laat ons alstublieft ophouden met het geven van de tik zelf pedagogisch te noemen. Zou u het aanvaarden dat uw kind in de crèche of in de kleuterschool een tik krijgt, omdat dit nu eenmaal pedagogisch verantwoord is?"

