Pechvogel Vancamp: "Voel me wat schuldig na uitsluiting" 26 september 2019

Bij Beerschot speelde Jorn Vancamp een verdienstelijke match tegen zijn ex-club Anderlecht, maar toch werd de aanvallende middenvelder één van de pechvogels van de avond. Vancamps uitsluiting, een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd, bepaalde mee het resultaat. "Ik voel me een beetje schuldig", aldus Vancamp. "Mijn eerste gele kaart was onterecht - de scheidsrechter zag hands en dat was het niet - maar bij de tweede ging ik er te wild in. Ik had toen beter moeten weten." (KDC)