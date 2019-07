Exclusief voor abonnees Pechvogel Terpstra geeft op na zware val 18 juli 2019

Het pechjaar van Niki Terpstra duurt voort. De 35-jarige Nederlander kwam gisteren zwaar ten val in de elfde etappe van de Tour en moest uiteindelijk ook de strijd staken. Het verdict: een scheurtje in het schouderblad. Eerder dit jaar maakte Terpsta een stevige tuimelperte in de Ronde van Vlaanderen, waardoor hij Parijs-Roubaix miste. (XC)

