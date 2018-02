Pechvogel EuroMillions "Twee whisky's gedronken en weer deelgenomen" 13 februari 2018

De Gentenaar die 108 miljoen euro gewonnen zou hebben met EuroMillions, als hij met z'n vaste combinatie gespeeld had op vrijdag 2 februari in plaats van vorige dinsdag, lijkt niet te zwaar te tillen aan die gemiste kans. "Hij kan schijnbaar met z'n verlies leven", klinkt het bij de dagbladhandel. "Hij heeft twee whisky's gedronken, zei hij. En intussen heeft hij alweer deelgenomen. Opnieuw voor de trekking van dinsdag." Conclusie van de krantenwinkel? "Best op dinsdag én vrijdag spelen." Hadden we het niet gedacht. (VDS)