Pechvogel Clasie baalt na owngoal: "Het ging zo snel" 12 februari 2018

Niet dat iemand bij Club Brugge hem iets verweet, toch was Jordy Clasie de schlemiel na zijn late owngoal. De middenvelder voelde zich dan ook schuldig voor het puntenverlies van blauw-zwart: "Dit kan gebeuren, maar het is zuur dat dit mij overkomt", zuchtte de Nederlander. "Echt klote. Ik reken mezelf die goal zeker aan, alleen ging het allemaal zo snel. In een fractie van een seconde wou ik de doelman beschermen. Nadien hoorde ik dat de bal een halve meter zou zijn naast gegaan. Had ik dat geweten, was ik er natuurlijk niet aan gekomen. Ik raakte de bal op halve hoogte en dus verkeerd. Of mijn ploegmakkers mij steunden? Neen, maar dat hoeft ook niet in principe. Het is wat het is. Dit is spijtig voor mezelf en voor Club Brugge, maar meer kan je er niet van maken. We verliezen twee punten en dit komt hard aan." Leko nam Clasie alvast niets kwalijk: "Of het nu Clasie, Nakamba, Vormer of Sergio Ramos (van Real Madrid, red.) overkomt... Het was zelfs geen kans. Dit was een kwestie van geluk." (TTV)

