Pechstrookbaby is nog altijd gek van "tuu-taa's" 13 februari 2018

00u00 0

Ruim twee jaar na zijn geboorte heeft de kleine Léon voor het eerst de ambulanciers ontmoet die hem mee op de wereld brachten op de pechstrook van de E34 in Eeklo. Op 27 december 2015 waren mama Kelly Herremans en papa Kevin Jacques uit Zelzate per ambulance op weg naar het ziekenhuis in Eeklo, maar de baby besliste hun aankomst niet af te wachten. Gelukkig verliep de bevalling heel vlot. Léon is intussen uitgegroeid tot een flinke kleuter, die gék is van ambulances, brandweerwagens en andere "tuu-taa's".

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN