Pechstein wil Duitse vlag dragen op Winterspelen 00u00 0

Claudia Pechstein droomt ervan om op 9 februari de Duitse vlag te dragen tijdens de openingsceremonie van de Winterspelen. De 45-jarige schaatster is de meest gelauwerde Duitse wintersporter in de geschiedenis, met vijf olympische titels, twee keer zilver en twee keer brons. In Pyeongchang is ze aan haar zevende deelname toe. Minpuntje: in 2009 werd Pechstein twee jaar geschorst wegens afwijkende bloedwaarden in haar biologisch paspoort.