Pech voor Tom Boonen in 24 uur van Dubai "Bangelijk, zo'n auto vol 'doemp'" 14 januari 2019

Dat heeft hij met z'n koersfiets nooit voorgehad. Tijdens de 24 uur van Dubai is de Audi van Tom Boonen en z'n team in brand gevlogen. "Bangelijk, zo'n auto vol 'doemp'", zei Boonen na afloop. Toch was hij niet echt onder de indruk. "Dat brandje was het minste van mijn zorgen. We verliezen deze wedstrijd door brute pech: dáár zit ik mee in het hoofd."

