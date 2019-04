Exclusief voor abonnees Pech voor Theresa May: Nigel Farage start eigen brexitpartij 13 april 2019

Alsof de Britse premier Theresa May nog niet genoeg kopzorgen had, ziet ze nu ook Nigel Farage weer opduiken. De vroegere voorman van de Britse eurosceptische partij UKIP (UK Independence Party) en destijds één van de ijveraars voor het brexitreferendum van 2016, heeft een eigen brexitpartij gesticht. Die zal - als de Britten tegen dan de EU nog niet verlaten hebben - meedoen aan de Europese verkiezingen van mei. De partij werd gisteren officieel boven de doopvont gehouden. Verwacht wordt dat ze een prominente rol zal spelen in de Europese verkiezingen. Een opvallende kandidaat is alvast Annunziata Rees-Mogg, de zus van Mays partijgenoot en harde brexiteer Jacob Rees-Mogg. Volgens Farage hebben meer dan duizend mensen zich al aangemeld voor een plaats op zijn lijst. (AVA)

