Pech voor RSCA: "Paciência mag niet weg"

Het blijft tegenvallen voor Anderlecht. Eerst gaf target Marko Pjaca (22, Juventus) de voorkeur aan een uitleenbeurt richting Duitsland, nu heeft Vitória Setúbal laten weten dat spits Gonçalo Paciência (23) zeker níet zal vertrekken deze winter. "Hij blijft gewoon bij ons", klinkt het over de FC Porto-huurling. Dat betekent dat RSCA op zoek moet naar andere spelers om de aanval te versterken. In die optiek is er goed nieuws voor de fans: Herman Van Holsbeeck doet er alles aan om nog voor de stage één nieuwkomer aan te trekken. Uitgaand voldoet het bod van Sparta Praag voor Nicolae Stanciu (24) voorlopig niet.