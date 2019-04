Exclusief voor abonnees Pech voor Naesen: Gallopin moet passen voor Ronde 02 april 2019

Streep door de rekening van Oliver Naesen. Hij kan in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen niet rekenen op ploegmakker Tony Gallopin. De Fransman was het slachtoffer van een stevige valpartij in de Ronde van Catalonië en raakte geblesseerd aan de schouder. AG2R laat weten dat hij de komende dagen rust moet nemen. Naesen had persoonlijk aangedrongen bij de ploegleiding en zelf gevraagd aan Gallopin om deel te nemen aan de wedstrijden in Vlaanderen. Onze landgenoot kan nog rekenen op Stijn Vandenbergh en Silvan Dillier, maar had graag nog een derde sterke man in steun gehad. (BA/MH)