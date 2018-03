Pech Sunweb houdt niet op: Dumoulin en Kelderman crashen 12 maart 2018

De Nederlander Tom Dumoulin crashte zaterdag halfweg de vierde etappe uit de Tirreno. Dumoulin reed in een afdaling door een put in het wegdek en viel zwaar. Met schaafwonden aan de linkerkant van zijn lichaam, een diepe wonde op zijn linkerknie en een gekneusde borstkas stapte hij in de volgwagen.

