Pech gehad: schepen van Dierenwelzijn is doodsbang voor... dieren 18 december 2019

"Ik weet zelf niet hoe het komt, maar ik voel me nooit honderd procent gerust als ik in de buurt van een dier ben." Aan het woord is Rik Pets (foto), en hij zei het op de gemeenteraad in Lier. Want Pets (70) is N-VA-schepen in de Kempische stad - van Personeel, Burgerlijke Stand, ICT, Loketwerking, Begraafplaatsen en... Dierenwelzijn. Beetje lastig, dus, die dierenfobie. "Als ik bij iemand op bezoek ben en er loopt een hond rond, ben ik niet helemaal op mijn gemak. In haar tuin heeft mijn dochter kippen, geiten en pony's, maar daar kom ik niet te dicht bij." In de dierentuin zal je Pets dan ook niet snel vinden. "Ooit heb ik me in de Antwerpse Zoo snel uit de voeten gemaakt toen gorilla Gust me aanstaarde." Opmerkelijk genoeg is Pets niét bang van spinnen. "Die zijn traag."

