Pech bij Brussels Airlines Vogel in motor: vlucht naar Las Palmas dag uitgesteld 06 augustus 2018

Zaterdag is een vliegtuig van Brussels Airlines vlak na het opstijgen moeten terugkeren naar Zaventem. Reden: er was een vogel in de motor gezogen. "Dat is standaardprocedure", zegt woordvoerster Kim Daenen. "De motor bleek na de landing te erg beschadigd om de vlucht naar Las Palmas verder te zetten." Een alternatieve vlucht was er niet, waardoor de 147 passagiers pas één dag later naar hun zonnige bestemming konden vertrekken.

