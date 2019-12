Exclusief voor abonnees Pearl Jam komt voor de zesde keer naar Rock Werchter... 03 december 2019

Rock Werchter 2020 heeft zijn eerste headliner. Pearl Jam tourt in juni en juli kort door Europa. Amper dertien concerten staan op de planning, waaronder één in Werchter. De band houdt op donderdag 2 juli halt in ons land, en dat is niet de eerste keer. In 2007, 2010, 2012, 2014 en 2018 stonden Eddie Vedder en co ook al in Werchter op het podium. In 2000 hadden ze er voor de eerste keer moeten staan, maar toen annuleerde de band dat optreden. De 46ste editie van Rock Werchter vindt plaats van donderdag 2 juli tot zondag 5 juli. De ticketverkoop start op vrijdag 6 december om 10 uur via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be.

