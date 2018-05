Pauze in handelsoorlog tussen VS en China 22 mei 2018

Er is een pauze ingetreden in de handelsoorlog tussen de VS en China. De Amerikaanse importheffingen op Chinees staal zijn opgeschort, nadat beide landen vooruitgang hebben geboekt bij de handelsbesprekingen die de afgelopen twee dagen zijn gehouden. "We schorten de importheffingen op tot we een overeenkomst over alle details hebben", geeft de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin aan. De Amerikanen proberen met hogere importheffingen China te dwingen om hun handelsoverschot met de VS terug te dringen. Momenteel bedraagt dat 375 miljard dollar. Maar het verschil tussen wat de Chinezen uitvoeren naar de VS en omgekeerd, moet tegen 2020 met minstens 200 miljard dollar verkleind zijn, zo eisen de VS. Anders dreigen de Amerikanen importheffingen ter waarde van 150 miljard dollar (127 miljard euro) op Chinese producten op te leggen. Voorlopig komt het zover niet. De ontspanning in de relaties tussen de twee landen duwde Wall Street gisteren naar een procent winst. Maar net als in Europa gingen de staalbedrijven onderuit. De voorbije weken waren de staalprijzen gestegen in de hoop dat minder goedkoop Chinees staal de Amerikaanse en Europese markten zou overspoelen.

