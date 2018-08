Pauwels wordt ploegmaat van van avermaet bij ccc 11 augustus 2018

00u00 0

Rio 2016 schiep een band voor het leven. Niet onlogisch dus dat één van de grote co-architecten van het olympisch succes van Greg Van Avermaet volgend jaar bij hem in de ploeg rijdt. Serge Pauwels maakt na vier jaar Dimension Data de overstap naar het 'new look' CCC en brengt volgens teammanager Jim Ochowicz "een schat aan ervaring mee" (Pauwels reed 12 grote ronden en 17 klassieke Monumenten, red.). "Ik was niet meteen op zoek naar verandering", zegt Pauwels, die nog volop herstelt van zijn elleboogbreuk, opgelopen bij een crash in de finale van de vijftiende Touretappe. "Maar dit was een kans die ik moest grijpen." Pauwels zal in bepaalde wedstrijden zijn eigen kans mogen gaan, maar kijkt er vooral naar uit om met Van Avermaet samen te koersen, zegt hij. "We zijn goede vrienden, ook al reden we nooit bij hetzelfde team." Ook de Italiaan Alessandro De Marchi en de Spanjaard 'Fran' Ventoso blijven Van Avermaet trouw. (MDB/JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN