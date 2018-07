Pauwels traint al op de rollen 28 juli 2018

00u00 0

Met deze foto op zijn Instagrampagina stelde Pauwels zijn fans en volgers gerust. "Already on my way back to the peloton", klonk het. Al terug op weg naar het peloton. De renner van Dimension Data moest de Tour verlaten door een val. Hij brak daarbij zijn rechterelleboog.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN