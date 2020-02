Exclusief voor abonnees Pauwels mag zichzelf opvolgen als VUB-rector 29 februari 2020

Caroline Pauwels (55) is de enige kandidaat voor de komende rectorverkiezingen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Bij de start van het volgend academiejaar zal ze dus zichzelf mogen opvolgen. Pauwels maakte haar kandidatuur in januari bekend. Voor velen was dat verrassend nieuws, want Pauwels vecht tegen maag- en slokdarmkanker. "Ik dacht gewoon: ik kán dit", zei ze toen. In haar tweede termijn - die volgens de regels van de universiteit ook de laatste is - wil Pauwels de VUB "duidelijk positioneren als een Vlaamse, pionierende universiteit in het multiculturele Brussel, met een sterke Europese verankering en internationale oriëntatie".