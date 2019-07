Exclusief voor abonnees Pauwels "Ik ontplofte op voorlaatste klim" 12 juli 2019

00u00 0

In de schaduw van Dylan Teuns maakte ook Serge Pauwels een hele dag het mooie weer in de vlucht. De 35-jarige Belg van CCC kon lang aanklampen. "Maar ik ontplofte op de voorlaatste klim", moet hij toegeven. "Ik heb het geprobeerd, maar ik was net niet sterk genoeg om bij Teuns, Ciccone, Wellens en Meurisse te blijven."