Pauwels: "Eén dag in bergtrui zou al mooi zijn" 19 juli 2018

"Ik ging mee in de vlucht omdat ik punten wilde scoren in het bergklassement. Ik voelde de inspanning van de dag ervoor, ik had het zwaar en het was echt overleven. Ik zag veel renners met krampen rond me. Er was amper tijd om te eten en te drinken. Uiteindelijk heb ik redelijk wat punten gepakt. De bergtrui kan nu een klein doel worden. Ik heb gezien dat Alaphilippe niet onklopbaar is. Als ik die trui één dag kan dragen, zou het al heel mooi zijn. Alleen vrees ik dat ik in de komende rit geen punten zal kunnen pakken. Hier moet ik van herstellen. Dat ik even virtueel in het geel heb gereden? Van die truien heb ik er al een paar in mijn kast hangen. Ik heb het gevoel dat het niveau in de Tour nog elk jaar omhoog gaat. Het is fysiek niet meer mogelijk om twee dagen op rij top te zijn." (BA)

