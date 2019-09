Exclusief voor abonnees Paus vraagt om vergiffenis voor defecte lift 02 september 2019

Paus Franciscus heeft gistermiddag bijna een halfuur vastgezeten in een lift. Daardoor kwam hij te laat op het wekelijkse Angelus-gebed op het Sint-Pietersplein. "Ik moet u om vergiffenis vragen", sprak de 82-jarige kerkvorst het publiek glimlachend toe, waarna hij de situatie uitlegde. "Ik zat vast in een lift, er was een elektriciteitsstoring, maar toen kwam de brandweer." Franciscus vroeg de toeschouwers om de pompiers een applausje te geven.