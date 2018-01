Paus verontschuldigt zich bij slachtoffers seksueel misbruik 23 januari 2018

Paus Franciscus heeft zich bij slachtoffers van seksueel misbruik verontschuldigd voor de woordkeuze die hij vorige week hanteerde toen hij het opnam voor een Chileense bisschop. Die wordt ervan beschuldigd een oude pedofiele priester te hebben beschermd. Volgens de paus is er geen bewijs tegen de man, en dat liet hij tijdens een bezoek aan Chili ook zo verstaan. Hij vroeg er ook vergiffenis voor de seksuele misdaden van vele geestelijken. "Alles is laster, is dat duidelijk?", sprak de Argentijnse kerkleider donderdag. De paus realiseert zich nu dat zijn "uitdrukking ongelukkig was". "Ik moet me verontschuldigen omdat het woord 'bewijs' wonden heeft gemaakt. Het heeft veel slachtoffers van mishandeling gekwetst", zei hij.

