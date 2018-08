Paus keurt doodstraf officieel af 03 augustus 2018

Paus Franciscus keurt de doodstraf officieel af. Dat heeft hij laten opnemen in de catechismus van de katholieke kerk. De vorige versie van de catechismus liet nog de deur op een kier voor de doodstraf in het geval van extreme misdaden. Maar nu verwoordt Franciscus het zo: "De Kerk leert, in het licht van het evangelie, dat de doodstraf een onmenselijke maatregel is die afbreuk doet aan de waardigheid van een persoon en de Kerk legt er zich op toe om de doodstraf overal op aarde afgeschaft te zien."